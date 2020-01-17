За службу в нетрезвом состоянии глуховский военный заплатит штраф Командир взвода охраны Глуховской воинской части заплатит штраф за пребывание в нетрвезвом состоянии на территории военной части.

22 мая 2020 года в 16.20минут командир взвода охраны воинской части А3958 находился на территории военной части в служебное время в состоянии алкогольного опьянения в условиях особого периода, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 172-20 КУоАП.

Судом постановлено признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-20 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 3655 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять) гривен, пишет Глухов.инфо.