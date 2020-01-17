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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08231

За службу в нетрезвом состоянии глуховский военный заплатит штраф

Командир взвода охраны Глуховской воинской части заплатит штраф за пребывание в нетрвезвом состоянии на территории военной части.

22 мая 2020 года в 16.20минут командир взвода охраны воинской части А3958 находился на территории военной части в служебное время в состоянии алкогольного опьянения в условиях особого периода, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 172-20 КУоАП.

Судом постановлено признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-20 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 3655 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять) гривен, пишет Глухов.инфо.

Право Штраф

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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