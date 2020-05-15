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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58253

Новый глава Глуховской РГА познакомился с коллективом

В ходе аппаратного совещания новоназначенный глава райгосадминистрации при знакомстве с коллективом обозначил основные приоритетные задачи, которые стоят перед ним как главой администрации и всей командой.

Сергей Минаков отметил, что общей задачей является реализация жизненно важных реформ, выполнение заданий президента Украины и областной государственной администрации. Этому будет способствовать совместная, слаженная работа, построенная на доверии и поддержке.

Также новый глава поблагодарил Владимира Картавого, который в последнее время исполнял обязанности главы райгосадминистрации, решая важные вопросы района, в том числе и реализацию мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщает сайт Глуховской райгосадминистрации.

Политика Сергей Минаков

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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