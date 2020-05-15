Новый глава Глуховской РГА познакомился с коллективом

Сергей Минаков отметил, что общей задачей является реализация жизненно важных реформ, выполнение заданий президента Украины и областной государственной администрации. Этому будет способствовать совместная, слаженная работа, построенная на доверии и поддержке.
Также новый глава поблагодарил Владимира Картавого, который в последнее время исполнял обязанности главы райгосадминистрации, решая важные вопросы района, в том числе и реализацию мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщает сайт Глуховской райгосадминистрации.
Вечером 29 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Глуховской райгосадминистрации Сергея Минакова....