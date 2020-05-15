Новый глава Глуховской РГА познакомился с коллективом В ходе аппаратного совещания новоназначенный глава райгосадминистрации при знакомстве с коллективом обозначил основные приоритетные задачи, которые стоят перед ним как главой администрации и всей командой.

Сергей Минаков отметил, что общей задачей является реализация жизненно важных реформ, выполнение заданий президента Украины и областной государственной администрации. Этому будет способствовать совместная, слаженная работа, построенная на доверии и поддержке.

Также новый глава поблагодарил Владимира Картавого, который в последнее время исполнял обязанности главы райгосадминистрации, решая важные вопросы района, в том числе и реализацию мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщает сайт Глуховской райгосадминистрации.