ТОП-3 зарплат чиновников сумской мэрии

Как оказалось, у мэра Сум Александра Лысенко (603 тыс. грн за год) не самая большая зарплата в мэрии. У депутата Сумского горсовета, директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры 769 тыс. грн (больше 64 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 418 тыс. в 2018 году. Рост составил более 70%.
Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 723 тыс. грн, у которого зарплата выросла с 616 тыс. грн.
А вот лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая сдала свои позиции - ее зарплата уменьшилась с 716 тыс. грн до 612 тыс. грн.
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