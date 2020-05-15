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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15570

ТОП-3 зарплат чиновников сумской мэрии

Все чиновники и директора КП Сумского горсовета подали декларации о доходах за 2019 год.

Как оказалось, у мэра Сум Александра Лысенко (603 тыс. грн за год) не самая большая зарплата в мэрии. У депутата Сумского горсовета, директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры 769 тыс. грн (больше 64 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 418 тыс. в 2018 году. Рост составил более 70%.

Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 723 тыс. грн, у которого зарплата выросла с 616 тыс. грн.

А вот лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая сдала свои позиции - ее зарплата уменьшилась с 716 тыс. грн до 612 тыс. грн.

Политика Александр Вегера Анатолий Сагач Декларация о доходах Светлана Липовая

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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