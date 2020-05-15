ТОП-3 зарплат чиновников сумской мэрии Все чиновники и директора КП Сумского горсовета подали декларации о доходах за 2019 год.

Как оказалось, у мэра Сум Александра Лысенко (603 тыс. грн за год) не самая большая зарплата в мэрии. У депутата Сумского горсовета, директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры 769 тыс. грн (больше 64 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 418 тыс. в 2018 году. Рост составил более 70%.

Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 723 тыс. грн, у которого зарплата выросла с 616 тыс. грн.

А вот лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая сдала свои позиции - ее зарплата уменьшилась с 716 тыс. грн до 612 тыс. грн.