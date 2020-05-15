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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22266

В Шостке дали 7 лет за разбойное нападение на подростков

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 47-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетних.

Событие произошло 15 июня 2017 года в с. Ображиевка Шосткинского района. Обвиняемый, проходя мимо заброшенного детского лагеря, увидел двух несовершеннолетних парней, которые фотографировали старое здание. Подойдя к детям, мужчина достал пистолет и начал им угрожать. Сначала он забрал у них все ценные вещи, а затем, приставив оружие к виску, заставил их лечь на землю. Шнурками с кроссовок детей человек связал им руки, после чего под дулом пистолета отвел к бетонному забору, где несколько раз ударил каждого из них. Обвиняемый приказал детям сидеть у забора, а сам ушел в неизвестном направлении. Лишь через некоторое время детям удалось развязать руки и вернуться к родителям, которые сообщили о преступлении в полицию.

Как рассказал прокурор Шосткинского местной прокуратуры Вячеслав Шкатула, в суде обвиняемый вину свою отрицал. Уверял, что в тот день он увидел детей, которые употребляли спиртное, а затем напали на него. У подростков были палки и нож, поэтому он достал пистолет. Наносил удары детям в воспитательных целях. Четко объяснить, как оказались у него дома вещи потерпевших мужчина не смог.

При принятии решения суд критически оценил объяснения обвиняемого, одновременно учел тот факт, что он был 4 раза осужден, в том числе и за разбой. Поэтому по приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный повторно) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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