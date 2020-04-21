Сумские мусорщики поделили город Сегодня, 1 июня, стали известны результаты конкурса на определение исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы.

На четыре лота претендовали участвовали три компании: ООО «А-Муссон» (который до этого обслуживал ¾ территории города), ООО «Сервисресурс» (1/4 Сум) и ООО «Форекс Плюс» (один из управителей жилого фонда).

В результате по два лота достались нынешним перевозчикам мусора: «А-Муссону» и «Сервисресурсу». Представитель последнего обещала, что в случае увеличения территории обслуживания тариф может уменьшиться.

Результаты конкурса еще должны быть утверждены Сумским городским советом.

Напомним: предыдущий конкурс 5-летней давности завершился скандалом с голосованием первого заммэра Сум Владимира Войтенко на сессии горсовета чужой карточкой, хотя он не имел на это права. Суд по этому делу до сих пор идет.