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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09113

Сумские мусорщики поделили город

Сегодня, 1 июня, стали известны результаты конкурса на определение исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы.

На четыре лота претендовали участвовали три компании: ООО «А-Муссон» (который до этого обслуживал ¾ территории города), ООО «Сервисресурс» (1/4 Сум) и ООО «Форекс Плюс» (один из управителей жилого фонда).

В результате по два лота достались нынешним перевозчикам мусора: «А-Муссону» и «Сервисресурсу». Представитель последнего обещала, что в случае увеличения территории обслуживания тариф может уменьшиться.

Результаты конкурса еще должны быть утверждены Сумским городским советом.

Напомним: предыдущий конкурс 5-летней давности завершился скандалом с голосованием первого заммэра Сум Владимира Войтенко на сессии горсовета чужой карточкой, хотя он не имел на это права. Суд по этому делу до сих пор идет.

Общество Вывоз ТБО Мусорный конкурс

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