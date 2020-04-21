Сумские мусорщики поделили город

На четыре лота претендовали участвовали три компании: ООО «А-Муссон» (который до этого обслуживал ¾ территории города), ООО «Сервисресурс» (1/4 Сум) и ООО «Форекс Плюс» (один из управителей жилого фонда).
В результате по два лота достались нынешним перевозчикам мусора: «А-Муссону» и «Сервисресурсу». Представитель последнего обещала, что в случае увеличения территории обслуживания тариф может уменьшиться.
Результаты конкурса еще должны быть утверждены Сумским городским советом.
Напомним: предыдущий конкурс 5-летней давности завершился скандалом с голосованием первого заммэра Сум Владимира Войтенко на сессии горсовета чужой карточкой, хотя он не имел на это права. Суд по этому делу до сих пор идет.
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