Главный тренер «Альянса» о тренировках после карантина

- В каком состоянии команда вышла после почти двухмесячной паузы?
- Эту неделю мы плодотворно поработали, и скоростная выносливость была. Конечно, пока нам не хватает свежести, скорости. В недельном цикле мы давно не занимались, но все равно это надо пройти футболистам, им надо доказывать свое мастерство на футбольном поле.
- Какие наставления вы давали футболистам во время карантина?
- Хорошие (улыбается). Чтобы они работали над собой, а мы пытались в этом плане контролировать их.
- Если в ближайшее время соревнования возобновятся, вы к ним уже будете готовы или еще предстоит работать?
- Всегда нужно работать (улыбается). Каждый день, каждый час футболистам для своего развития работа должна быть.
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