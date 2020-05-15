Главный тренер «Альянса» о тренировках после карантина Юрий Ярошенко рассказал пресс-службе липоводолинского клуба о возобновлении тренировок после карантина.

- В каком состоянии команда вышла после почти двухмесячной паузы?

- Эту неделю мы плодотворно поработали, и скоростная выносливость была. Конечно, пока нам не хватает свежести, скорости. В недельном цикле мы давно не занимались, но все равно это надо пройти футболистам, им надо доказывать свое мастерство на футбольном поле.

- Какие наставления вы давали футболистам во время карантина?

- Хорошие (улыбается). Чтобы они работали над собой, а мы пытались в этом плане контролировать их.

- Если в ближайшее время соревнования возобновятся, вы к ним уже будете готовы или еще предстоит работать?

- Всегда нужно работать (улыбается). Каждый день, каждый час футболистам для своего развития работа должна быть.