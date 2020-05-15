У Сумському художньому музеї відкрили виставку «У країні дитинства» До Міжнародного дня захисту дітей Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького відкрив виставку із фондів, яка представляє спадщину відомих художників другої половини ХХ століття присвячену дітям.

П’ятдесят творів живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва ретроспективно представлені у різноманітному стилістичному виконанні на паралелях офіційного й альтернативного мистецтва.

На виставці багатопланова тематика: освоєння космосу (Павло Ковтун «Мрійники»), спорт й хореографія (Софія Низова «Щасливе дитинство»), творчі захоплення (Олена Романова «Юний письменник Євген Литвинов»), відпочинок (Павло Тайбер «На вулиці Кольцовській», Олег Вуколов «Маша», Віктор Зарецький «Дівчинка з соломинкою», Сергій Григорьєв «Галя маленька» та ін.). Органічним доповнення виставки є тематичні лінорити Миколи Сіробаби та скульптура Богдана Люкляна. Привертають увагу народна глиняна іграшка опішнянських майстрів, а також самобутнє різьбярство Ігоря Білевича, Миколи Панька, Володимира Півня та ін.

Представлені твори демонструють тенденції емоційного та безпосереднього зображення дітей, де митці гостро відчувають внутрішній духовний світ малечі, поєднуючи це відчуття з намаганням створити більш широкий узагальнений образ.