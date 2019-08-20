Мишелю Терещенко отказано в удовлетворении его жалобы на действия госрегистратора Министерство юстиции отказало Мишелю Терещенко в удовлетворении его жалобы на действия государственного регистратора Ю.И.Журиковой, совершившей регистрационные действия в отношении Глуховского городского совета и исполкома.

В решении отмечено, что такие действия были совершены в соответствии с законодательством. Напомним, жалобу г-н Терещенко подал в Офис противодействия рейдерству 1 апреля после того, как депутаты Глуховского горсовета удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий и переизбрали нового секретаря городского совета. Юрия Бурлаку было внесено в госреестр как руководителя Глуховского городского совета, пишет Неделя.

При этом Мишель Терещенко считает, что он давно отозвал свое заявление.