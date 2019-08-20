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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09310

Мишелю Терещенко отказано в удовлетворении его жалобы на действия госрегистратора

Министерство юстиции отказало Мишелю Терещенко в удовлетворении его жалобы на действия государственного регистратора Ю.И.Журиковой, совершившей регистрационные действия в отношении Глуховского городского совета и исполкома.

В решении отмечено, что такие действия были совершены в соответствии с законодательством. Напомним, жалобу г-н Терещенко подал в Офис противодействия рейдерству 1 апреля после того, как депутаты Глуховского горсовета удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий и переизбрали нового секретаря городского совета. Юрия Бурлаку было внесено в госреестр как руководителя Глуховского городского совета, пишет Неделя.

При этом Мишель Терещенко считает, что он давно отозвал свое заявление.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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