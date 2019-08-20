Мишелю Терещенко отказано в удовлетворении его жалобы на действия госрегистратора

В решении отмечено, что такие действия были совершены в соответствии с законодательством. Напомним, жалобу г-н Терещенко подал в Офис противодействия рейдерству 1 апреля после того, как депутаты Глуховского горсовета удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий и переизбрали нового секретаря городского совета. Юрия Бурлаку было внесено в госреестр как руководителя Глуховского городского совета, пишет Неделя.
При этом Мишель Терещенко считает, что он давно отозвал свое заявление.
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