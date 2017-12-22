Поздравляем с днем рождения Владимира Голубничего! Сегодня, 2 июня, празднует свой 84-й день рождения легенда мировой легкой атлетики, член Зала славы ИААФ, почетный гражданин города Сумы Владимир Голубничий!

Владимир Степанович - участник пяти Олимпиад, на четырех из которых он получил награды: «золото» в Риме-1960 и Мехико 1968, «серебро» в Мюнхене-1972, а также «бронзу» в Токио-1964. Кроме этого он - чемпион Европы и многократный рекордсмен мира в ходьбе на 20 км.

Поздравляем знаменитого сумчанина с днем рождения, желаем ему долгих лет жизни, счастья и здоровья!