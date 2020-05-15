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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20413

Судится с соседями и бьет тяпкой по голове: появились детали скандала с учительницей на Сумщине, которая брала детей в "заложники"

В Шостке снова уволили учительницу, которая брала "в заложники" детей школы №6, на этот раз – по собственному желанию.

Как выяснилось, страдают от нее не только ученики, но и соседи. Педагог устроила им настоящую "войну" – постоянно пишет на них заявления в органы и даже нападает, пишет OBOZREVATEL.

После возмущения родителей педагога попросили уволиться

Полтора года назад учительница Нина Кобизская попала в скандал из-за того, что не хотела проходить аттестацию в школе №6 города Шостки и заперлась с учениками в классе. Освобождать детей пришлось полиции. У ребят началась паника, а некоторым даже потребовалась медицинская помощь.

После инцидента педагога уволили. Но 72-летняя Кобизская все это время судилась и выиграла тяжбы. В школе ее восстановили, также ей должны выплатить более 100 тыс. грн компенсации.

Однако после ее возвращения родители подняли панику, записали видеообращение и пошли в органы образования. В итоге педагога попросили уволиться по собственному желанию.

Как выяснил OBOZREVATEL, страдают от действий учительницы не только дети, но и ее соседи в селе Клышки, где она проживает.

Не понравилось дерево в соседнем дворе

Как рассказала нам соседка учительницы Алина Сергеева, 20 лет Нина Кобизская мучает их своими заявлениями в разные органы.

"Она порой по три раза в неделю подает заявления – то участковому, то в полицию. Этот дом у нас как дача, сейчас мы не там живем, но соседи говорят, что снова пришла повестка. А недавно она подала на нас в суд, ей не понравилось дерево в нашем дворе, Кобизская потребовала его спилить. Суд был не в нашем городе, мы об этом не знали, но вот теперь пришел документ из сельсовета, что по решению суда мы обязаны убрать дерево во дворе", – отметила Алина.

Ударила женщину тяпкой

Кроме этого,16 лет назад учительница умудрилась ударить соседку, маму Алины Сергеевой, тяпкой по голове.

"В больницу маму принимать не хотели, мы раза три или четыре вызывали скорую. Только когда уже мой отец обратился к мэру, тогда ее госпитализировали. Но уже на десятый день маму выкинули из больницы. Я не знаю, почему так происходит, почему все идут у нее на поводу. Говорят, что сын у нее якобы пограничник, мы его тут и не видим. С ней вообще никто не общается, она и с другими соседями уже пять лет судится", – говорит Сергеева.

В случае, когда соседи начинают просить найти управу на учительницу и к ней приходят полицейские или представители сельсовета, то ее супруг закрывает дом и говорит, что никого нет.

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