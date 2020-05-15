На Сумщине три новых случая коронавируса На утро 2 июня в Сумской области подтверждено уже 173 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено три новых случая. Всего – 17 3. За сутки подтверждено выздоровление у шестерых, число вылечишизся – 147. Умерли четверо, болеют 22. Всего подозрений 846.