На Сумщине три новых случая коронавируса

За последние сутки подтверждено три новых случая. Всего – 17 3. За сутки подтверждено выздоровление у шестерых, число вылечишизся – 147. Умерли четверо, болеют 22. Всего подозрений 846.
По состоянию на 2 июня в Сумской области подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 2 июня в Украине подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078...
По состоянию на 2 июня в Сумской области 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Коронавирус обнаружили у двух жителей Сумщины старше 70 лет....
На 1 июня в Сумской области лабораторно подтверждено 170 случаев COVID-19....