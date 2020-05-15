Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:061487

На Сумщине три новых случая коронавируса

На утро 2 июня в Сумской области подтверждено уже 173 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено три новых случая. Всего – 17 3. За сутки подтверждено выздоровление у шестерых, число вылечишизся – 147. Умерли четверо, болеют 22. Всего подозрений 846.

Общество Коронавирус

По тематике

Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19
Сегодня 10:21

Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19

По состоянию на 2 июня в Сумской области подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 2 июня
Сегодня 10:04

Ситуация с коронавирусом в Украине на 2 июня

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 2 июня в Украине подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078...

Новые случаи коронавируса в Сумах и Белополье
Сегодня 09:36

Новые случаи коронавируса в Сумах и Белополье

По состоянию на 2 июня в Сумской области 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине
Вчера 13:38

Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине

Коронавирус обнаружили у двух жителей Сумщины старше 70 лет....

Кроме Сум, добавился еще один случай коронавируса в Ромнах
Вчера 09:38

Кроме Сум, добавился еще один случай коронавируса в Ромнах

На 1 июня в Сумской области лабораторно подтверждено 170 случаев COVID-19....

Новости

Новые случаи коронавируса в Сумах и Белополье
Сегодня 09:36
На Сумщине три новых случая коронавируса
Сегодня 09:06
На 7 поездов билеты можно уже купить за 90 суток до даты отправления
Сегодня 10:45
Сумську молодь запрошують на «Цегла-квест»
Сегодня 10:34
Сумские патрульные вернули домой бабушку, которая посреди ночи бродила по городу
Сегодня 10:26
Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19
Сегодня 10:21
У Сумському художньому музеї відкрили виставку «У країні дитинства»
Сегодня 10:06
Ситуация с коронавирусом в Украине на 2 июня
Сегодня 10:04
На Сумщине будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня 10:00
Экс-заммэра Сум, которую забыли вывести из исполкома, получала зарплаты на четверть больше
Сегодня 09:37
У Сумах покажуть мереживний світ
Сегодня 09:02
Поздравляем с днем рождения Владимира Голубничего!
Сегодня 08:39
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Вчера 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.