На Сумщине будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП с тремя погибшими До 10 лет лишения свободы грозит водителю, который совершил ДТП с тремя погибшими.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, самонадеянность которого привела к гибели трех человек.

Речь идет о ДТП, которое произошло около 10:00 утра 20 декабря 2019 года на автотрассе «Сумы – Белополье - Глухов», на границе Белопольского и Бурынского районов. Тогда в результате столкновения трех автомобилей Jeep Grand Cherokее, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Lanos водитель и пассажир последнего погибли на месте, еще один пассажир этого авто умер на следующий день в больнице. Водитель автомобиля Jeep получил тяжелые телесные повреждения, травмы его пассажира квалифицируются как средней тяжести.

По данным следствия, водитель «тойоты» не учел дорожную обстановку и перед началом обгона «джипа» не убедился, что его маневр будет безопасным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек). За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.