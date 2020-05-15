Ситуация с коронавирусом в Украине на 2 июня Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 2 июня в Украине подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев. Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15615 образцов - методом ИФА.

Всего заболели 1747 детей и 4682 медика. На амбулаторном лечении 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 286 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2428 медработников и 680 детей. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели)

- Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)

- Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)

- Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1216 (410 выздоровели)

- Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели)

- г. Киев - 3071 (718 выздоровели)

- Киевская обл. - 1623 (399 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)

- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

- Львовская обл. - 1734 (438 выздоровели)

- Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)

- Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)

- Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1823 (960 выздоровели)

- Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел)

- Харьковская обл. - 1105 (448 выздоровели)

- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)

- Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3410 (980 выздоровели)

- Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели).