Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19

Это третий результат с конца. Меньше только в Луганской– 47 и Донецкой – 164, где делают наименьшее количество тестов. В пятерке также Херсонщина со 178 случаями и Черниговщина, где 188 случаев.
По проценту выздоровевших Сумщина на 4-ом месте:
1. Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели) – 91,9%
2. Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90,4%
3. Луганская обл. - 47 (40 выздоровели) – 85,1%
4. Сумская обл. - 173 (147 выздоровели) – 85%
5. Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели) – 78,1%
6. Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел) – 78,1%
7. Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели) – 76,9%
8. Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели) – 60,2%
9. Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели) – 58,8%
10. Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели) – 58,5%
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