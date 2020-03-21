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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26411

Сумские патрульные вернули домой бабушку, которая посреди ночи бродила по городу

Около полуночи экипаж патрульных получил сообщение о пропавшей бабушке.

Позвонив заявителю, инспекторы выяснили, что его 85-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Растерянный человек и не подозревал, где искать свою мать. Также он сообщил, что она имеет проблемы с памятью, поэтому может легко заблудиться.

Патрульные немедленно начали поиски пропавшей женщины. И минут через 15 на улице Ахтырской обнаружили бабушку, похожую по описанию. Да, это была она. «Заблудилась и не помню, как дойти домой», - пояснила бабушка стражам порядка. Инспекторы сразу же сообщили заявителю радостную новость, после чего он забрал ее домой.

Право Патрульная полиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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