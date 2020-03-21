Сумские патрульные вернули домой бабушку, которая посреди ночи бродила по городу

Позвонив заявителю, инспекторы выяснили, что его 85-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Растерянный человек и не подозревал, где искать свою мать. Также он сообщил, что она имеет проблемы с памятью, поэтому может легко заблудиться.
Патрульные немедленно начали поиски пропавшей женщины. И минут через 15 на улице Ахтырской обнаружили бабушку, похожую по описанию. Да, это была она. «Заблудилась и не помню, как дойти домой», - пояснила бабушка стражам порядка. Инспекторы сразу же сообщили заявителю радостную новость, после чего он забрал ее домой.
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