Сумские патрульные вернули домой бабушку, которая посреди ночи бродила по городу Около полуночи экипаж патрульных получил сообщение о пропавшей бабушке.

Позвонив заявителю, инспекторы выяснили, что его 85-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Растерянный человек и не подозревал, где искать свою мать. Также он сообщил, что она имеет проблемы с памятью, поэтому может легко заблудиться.

Патрульные немедленно начали поиски пропавшей женщины. И минут через 15 на улице Ахтырской обнаружили бабушку, похожую по описанию. Да, это была она. «Заблудилась и не помню, как дойти домой», - пояснила бабушка стражам порядка. Инспекторы сразу же сообщили заявителю радостную новость, после чего он забрал ее домой.