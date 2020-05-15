На 7 поездов билеты можно уже купить за 90 суток до даты отправления Для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.

В частности, за 90 суток до даты отправления уже можно купить билеты на первые 7 поездов: №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №7 / 8 Киев - Ивано-Франковск, №9 / 10 Киев - Мариуполь, №11 / 12 Киев - Новоалексеевка, №29 / 30 Киев - Ужгород, №711 / 712 Киев - Константиновка, №765 / 766 Киев - Херсон.

Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток даст возможность пассажирам значительно эффективнее планировать свои поездки, а АО «Укрзалізниця» гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления.

Напомним, что Укрзалізниця с 8:00 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на всех вокзалах страны. Укрзалізниця приняла ряд мер для безопасности пассажиров: работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, наряду с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для соблюдения дистанции между пассажирами.