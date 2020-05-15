У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад» 15-18 червня у Сумах в готелі «Reikartz Суми» пройде друга Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад».

Всі витрати, пов’язані з переїздом, харчуванням та проживанням, покриває проект.

Заявки на участь приймаються до 8 червня 2020 року.

Що потрібно для участі:

- Готовність вести блог на соціальну тематику проекту та бажання активно долучатися до проектних заходів

- Досвід громадської діяльності та бажання посилення лідерських навичок;

- Обов’язкова реєстрація учасників у Фейсбук-групі Проект «Голос Жінки Має Силу» https://www.facebook.com/groups/women.voices.count/ та на порталі Фундації “MustPostToday”.

Всі зацікавлені в участі у всеукраїнській школі "Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад" від Сумської області можуть надсилати заявки на електронну адресу регіонального координатора проекту Анни Євсєєвої symy.manager@uhrf.org у наступному форматі:

1) ПІП, посада, організація.

2) Контактні дані: телефон, e-mail.

3) Чому Ви прийняли рішення взяти участь у Школі-Тренінгу?

4) Опишіть досвід роботи у громадському секторі (перелік проектів чи організацій, з якими Ви співпрацюєте).

5) Чи готові Ви вести блог на правозахисну та соціальну тематику проекту?

Детальніше про Школу можна прочитати за посиланням:

http://intellect.sumdu.edu.ua/180-anons-vseukrajinskoji-shkoli-zhinoche-liderstvo-yak-resurs-rozvitku-gromad.html.