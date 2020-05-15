У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»

Всі витрати, пов’язані з переїздом, харчуванням та проживанням, покриває проект.
Заявки на участь приймаються до 8 червня 2020 року.
Що потрібно для участі:
- Готовність вести блог на соціальну тематику проекту та бажання активно долучатися до проектних заходів
- Досвід громадської діяльності та бажання посилення лідерських навичок;
- Обов’язкова реєстрація учасників у Фейсбук-групі Проект «Голос Жінки Має Силу» https://www.facebook.com/groups/women.voices.count/ та на порталі Фундації “MustPostToday”.
Всі зацікавлені в участі у всеукраїнській школі "Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад" від Сумської області можуть надсилати заявки на електронну адресу регіонального координатора проекту Анни Євсєєвої symy.manager@uhrf.org у наступному форматі:
1) ПІП, посада, організація.
2) Контактні дані: телефон, e-mail.
3) Чому Ви прийняли рішення взяти участь у Школі-Тренінгу?
4) Опишіть досвід роботи у громадському секторі (перелік проектів чи організацій, з якими Ви співпрацюєте).
5) Чи готові Ви вести блог на правозахисну та соціальну тематику проекту?
Детальніше про Школу можна прочитати за посиланням:
http://intellect.sumdu.edu.ua/180-anons-vseukrajinskoji-shkoli-zhinoche-liderstvo-yak-resurs-rozvitku-gromad.html.
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