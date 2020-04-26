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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы хотят попасть в список ЮНЕСКО

МОН поддержало присоединение Сум к глобальной сети ЮНЕСКО городов, которые обучаются.

Под председательством заместителя Министра образования и науки Украины Егора Стадного состоялось онлайн-заседание сектора образования Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. В ходе заседания рассмотрены заявки 3 украинских городов, которые в этом году изъявили желание присоединиться к Глобальной сети ЮНЕСКО городов, которые обучаются - Сумы, Львов и Полтава.

Глобальная сеть ЮНЕСКО городов, которые обучаются (Global Network of Learning Cities) объединяет города мира, специализирующихся в области непрерывного образования. Города - члены сети получают уникальные возможности для совершенствования обучения в течение жизни через политический диалог и взаимное обучение, развития партнерств, распространение прогресса внедрения своих планов развития через информационные каналы ЮНЕСКО.

К Глобальной сети ЮНЕСКО могут присоединиться города, которые разделяют концепт обучения в течение жизни и интегрировали в свои стратегические документы положения Пекинской декларации о развитии городов, которые обучаются как:

- инклюзивное обучение на всех уровнях образования;

- обучение в семьях и громадах;

- обучение на рабочем месте;

- расширение использования современных технологий обучения;

- повышение качества и совершенства в обучении;

- формирование культуры обучения в течение жизни.

Справка

Сейчас членами сети являются четыре украинских города - Мелитополь, Павлоград, Никополь и Новояворовск. В 2019 году Мелитополь одержал победу в премии ЮНЕСКО «Города, которые обучаются», став одним из ТОП-10 самых городов мира, которые развивают обучения в течение жизни.

Общество Образование ЮНЕСКО

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