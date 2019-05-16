Розыгрыш Кубка Свирского на Сумщине пройдет без зрителей 10 июня состоится матч на Кубок Геннадия Свирского по футболу.

По правилам турнира в его розыгрыше примут участие чемпион Сумской области по футболу 2019 в Высшей лиге ФК «Сумы» (в прошлом - ФК «LS GROUP») и победитель Первой лиги чемпионата региона - ФК «Колос» из Севериновки Сумского района.

Матч начнется в 18:00 на стадионе «Альянс Арена» в с. Байрак Липоводолинского района, пройдет игра без зрителей.

Напомним, что президент ФК «Агробизнес TSK» Геннадий Анатольевич Свирский преждевременно умер в 2018 году. Он прошел непростой путь от водителя, инженера до руководителя мощной агрофирмы «Агробизнес ТСК» Роменского района. Несколько раз избирался депутатом Сумского областного совета.

Его клуб был 4-кратным чемпионом Сумщины.