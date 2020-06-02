На Сумщине в двух пожарах погибли двое (видео) На месте двух пожаров обнаружили тела двух погибших человек.

1 июня в 7:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в с. Глинск Роменского района. На тушение направили сельскую местную пожарную команду и пожарную команду из соседнего с. Коржи. Также, преодолев расстояние в 27 км, на место вызова прибыло отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, возгорание произошло в жилой комнате и перекинулось на перекрытия общей площадью 56 кв. м. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, находящейся в 1 км от очага горения.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В комнате, откуда началось горение, было обнаружено тело мужчины 1992 г.р. - брата хозяйки дома. В 8:02 совместными усилиями подразделений удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от хозяйственной постройки. В 9:40, использовав около 28 т воды, пожар ликвидирован.

Уже в 23:11 в Ахтырском районе отделения 31-го государственного пожарно-спасательного поста из с. Чупаховка и 6-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра были вызваны в с. Новопостроенное. Пожар обнаружили жители села поздно, когда огонь уже полностью охватил летнюю кухню.

В 23:45 возгорание удалось локализовать и предотвратить опасность опрокидывания огня на расположенный в 3 м от очага горения жилой дом. Во время разбора обгоревших конструкций было обнаружено тело хозяина 1973 г.р., который жил одиноко. В 00:47 возгорание ликвидировали полностью.

На месте пожаров работали следственно-оперативные группы в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам специалистов, в обоих случаях допустима причина возгорания короткое замыкание электросети.

На Сумщине в текущем году в огне уже погибло 29 человек. Для предотвращения таких случаев не забывайте следить за противопожарным состоянием собственных домов и соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.