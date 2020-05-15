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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08274

Роботодавці Сумщини отримають додаткові кошти

На сьогодні роботодавцями Сумської області до центрів зайнятості подано майже 1200 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для 5600 чоловік.

Наразі ухвалено 970 позитивних рішення щодо надання такої допомоги для покриття витрат на заробітну плату майже 4700 працівників.

«Варто нагадати, що допомога по частковому безробіттю надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – І мені приємно відзначити, що багато наших підприємців скористалися такою вчасною можливістю. За кількістю поданих пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та ухвалених позитивних рішення щодо надання такої допомоги для покриття витрат на заробітну плату наших земляків ми у трійці кращих в Україні. Цьому сприяла широка роз’яснювальна кампанія. Фахівці центрів зайнятості дійшли, без перебільшення, до кожного роботодавця та донесли до нього необхідну інформацію».   

Детально про порядок і умови отримання допомоги по частковому безробіттю можна ознайомитися у центрах зайнятості або на сайті державної служби зайнятості.

 Ще одна приємна новина, на яку чекали. 29 травня цього року набув чинності Закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)», за яким передбачаються такі основні новації:

- допомога по безробіттю може виплачуватися фізичній особі-підприємцю, що не має найманих працівників за умови, що вона є застрахованою особою;

- строк звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю збільшено з 30 до 90 днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності;

- звільнення від оподаткування суми отриманої допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

 
Общество Служба занятости

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