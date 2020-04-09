Белопольские оперативники разыскали и задержали грабителя

В Белопольское отделение полиции с заявлением о преступлении обратился 26-летний житель пгт Ульяновка. Как выяснилось, около 22.00 пострадавший стоял на остановке общественного транспорта, когда к нему подошел неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон и бросился наутек. Оперативники криминальной полиции уже на следующий день нашли его, использовав приметы, которые успел запомнить пострадавший. Грабителем оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Приобретенный преступным путем телефон он планировал продать, но не успел. Сейчас средство связи изъято полицией и будет возвращено владельцу.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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