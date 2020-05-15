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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1163

Безробітні Сумщини мають змогу отримати конкурентоспроможну спеціальність

Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості відзначає десятиріччя свого існування.

Центр професійно-технічної освіти готує кадри за 12 робітничими спеціальностями. Сьогодні найбільшою популярністю серед тих, хто з тих чи інших причин втратив роботу і прагне придбати конкурентоспроможну спеціальність, користуються професії зварника пластмас, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварника, кухаря, бджоляра, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, оператора і машиніста котельні тощо. Саме вони сьогодні затребувані за ринку праці.

Набуває поширення дуальна та інші нові форми навчання, все більше центр готує робітничі спеціальності на замовлення роботодавців.

За 10 років існування заклад охопив навчанням 30 тисяч безробітних Сумської, Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Харківської, Луганської, Житомирської, Черкаської областей.

Торік, приміром, тут здобували фах або вдосконалювали професійні навички більше 6,5 тисяч осіб, з них за робітничими професіями –  півтисячі.

«На базі навчального відділення в с. Хоружівка Недригайдівського району створено та успішно діє перший в Україні центр сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості, де розвиваються бджільництво, садівництво, зелений туризм, навчання фахівців ОТЕ, селищних та сільських рад, - розповідає директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Переваги навчання в центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в тому, що він оперативно реагує на запити ринку праці Сумщини та інших областей України».

Центр постійно вдосконалює матеріально-технічну базу, аби слухачі отримали якісну освіту. Днями, наприклад, тут обладнаний черговий сучасний кабінет-майстерня для підготовки педікюрників. До речі, господарює в ньому колишня випускниця цього навчального закладу Вікторія Вовк. Тепер ця справа стала бізнесом для її сім’ї.

Для довідки. Подібних центрів в Україні одинадцять. Вони здійснюють професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації дорослого населення більше ніж за 60 робітничими професіями.

 
Общество Служба занятости

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