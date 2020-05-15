Во время возгорания в квартире пострадала 100-летняя сумчанка

О пожаре сообщил сосед, который почувствовал резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем повреждены стены и потолок на площади до 40 кв. м, мебель и бытовую технику. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Создалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенные рядом квартиры.
В 18:53 возгорание локализовали, а в 19:00 - потратив на тушение около 1,5 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания пострадала хозяйка квартиры 1919 рождения, которая была госпитализирована в терапевтическое отделение центральной городской клинической больницы №1, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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