Во время возгорания в квартире пострадала 100-летняя сумчанка 1 июня в 18:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир 5-этажного жилого дома по ул. Супруна в областном центре.

О пожаре сообщил сосед, который почувствовал резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем повреждены стены и потолок на площади до 40 кв. м, мебель и бытовую технику. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Создалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенные рядом квартиры.

В 18:53 возгорание локализовали, а в 19:00 - потратив на тушение около 1,5 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания пострадала хозяйка квартиры 1919 рождения, которая была госпитализирована в терапевтическое отделение центральной городской клинической больницы №1, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.