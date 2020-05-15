В Конотопе ночью пожарные ликвидировали возгорание в одном из автокооперативов 2 июня в 1:58 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража в автокооперативе по ул. Деповская в г. Конотоп.

О пожаре сообщил охранник, который увидел дым из-под кровли одного из боксов. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит облицовка кровли, образовалась угроза дальнейшего распространения на остальные сооружения и автомобиль «Matsubishi OutLander XL» внутри. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось в заправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 400 м от очага горения.

В 2:18 возгорание локализовали, а в 3:36 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали, в результате пожара была повреждена кровля на площади до 6 кв. м, стены на площади до 20 кв. м, лакокрасочное покрытие автомобиля и инструменты.

Всего к ликвидации были привлечены 2 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.