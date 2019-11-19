В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу На прошлой неделе в детском парке «Сказка» начался ремонт на входе.

Как сообщил директор КП «Сумыжилкомсервис», которое занимается содержание парка, Олег Левченко, в этом году отремонтируют только парапет, который почти полностью развалился. В следующем хотят просить бюджетные средства на сами ступеньки, которые хотят уменьшить по высоте, чтобы они подходили для детских ножек.