В Сумах в детском парке ремонтируют входную лестницу

Как сообщил директор КП «Сумыжилкомсервис», которое занимается содержание парка, Олег Левченко, в этом году отремонтируют только парапет, который почти полностью развалился. В следующем хотят просить бюджетные средства на сами ступеньки, которые хотят уменьшить по высоте, чтобы они подходили для детских ножек.
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