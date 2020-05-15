Жителя Сумщины, который находился в розыске с 2015 года, экстрадировали из РФ Следственный судья Кролевецкого районного суда рассмотрел ходатайство и принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина С.

20 мая гражданин С. был передан компетентными органами Российской Федерации на территорию Украины и 26 мая доставлен в Кролевецкого ОП ГУНП. Гражданин С. подозревается в том, что 31 августа 2015 года в вечернее время во время ссоры с гражданином Б. нанес последнему один удар колото-режущим предметом в область живота, в результате чего потерпевшему причинены телесные повреждения, которые имеют признаки тяжких телесных. Такие действия С. предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, пишет Сайт Кролевца со ссылкой на сайт суда.