На Сумщині розпочались військові навчання

Як зазначив командир бригади Народний Герой полковник Юрій ПОЛОУС, метою вказаних зборів є навчання особового складу батальйонів ТрО, удосконалення навиків командирів підрозділів та вироблення єдиної думки щодо виконання визначених завдань і застосування підрозділів тероборони на території Сумщини.

Оскільки питанням організації системи територіальної оборони та забезпечення успішного функціонування відповідних частин на Сумщині приділяється значна увага з боку Сумської Обласної Державної Адміністрації та органів місцевого самоврядування, на тренування були запрошені керівники управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської ОДА Віталій ТИМОШЕНКО та Олександр ФРОЛОВ, які ознайомилися з порядком проведення СШТ та спільно з командиром з’єднання визначилися з проблемними питаннями, в тому числі щодо розбудови матеріальної бази і намітили шляхи їх вирішення з тим, щоб визначені завдання ТрО були виконані успішно.

На сьогодні тисячі воїнів-резервістів, більшість з яких пройшли горнило російсько-української війни, проходять службу в резерві в складі частин територіальної оборони і у разі загострення обстановки або відкритої російської агресії готові виступити на захист держави, а високо мотивовані громадяни, бажаючі проходити службу у військовому резерві в складі 117 окремої бригади територіальної оборони та підпорядкованих їй частин, можуть звертатись до Сумського обласного військового комісаріату за адресою вул. Герасима Кондратьєва, 30.

На фасаді навчального корпусу Державного навчального закладу Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту, де проходять штабні навчання, прикріплена меморіальна дошка на честь випускника училища (1996-1999) Юрія ДУДКИ, кавалера ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно); відзнаки Президента України «За участь в АТО (посмертно); відзнаки «За вірність українському народу» І ступеню (посмертно).

Солдат-мінометник 93 ОМБР Юрій ДУДКА віддав своє життя за Україну 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла т.зв. «зеленим коридором», а 10 вересня 2014 року в Харківському опіковому центрі від поранень та опіків, отриманих під час обстрілу під селом Побєда на Луганщині 3 вересня російськими «Смерчани» базового табору 27-го Сумського артполку, помер молодший брат Юрія-Володимир ДУДКА.

Ігор Скібчик