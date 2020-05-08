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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28217

На Сумщине двое разбойников с топором отобрали у пенсионера старый мопед

В Лебедине злоумышленники, угрожая пенсионеру топором, сначала требовали денег. Однако впоследствии «довольствовались» старым неработающим мопедом.

По словам самого потерпевшего, поздно ночью его разбудил стук в дверь. Выйдя во двор, увидел двух молодых людей. Угрожая топором, «незваные гости» сначала требовали деньги, и даже несколько раз его ударили. Однако когда убедились, что у него действительно денег нет, забрали старенький мопед. К слову, в прошлом этот двухколесник у него уже похищали. Однако правоохранители нашли вора, и вернули мопед хозяину.

Получив информацию о совершении преступления, на вызов сразу выехала следственно-оперативная группа Лебединского отделения полиции.

Пока следователи и эксперты осматривали место происшествия, оперативники по оставленному на земле следу от протекторов шин мопеда пришли просто во двор одного из нападавших. Там же обнаружили и само транспортное средство.

Поэтому, вычислить лица ночных «визитеров» было делом времени.

Это оказались местные жители, молодые люди 20 и 23 лет. Оба ранее судимы, один из них - за совершение кражи... этого же мопеда.

Сейчас в полиции начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой». Суд избрал юношам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следователи уже объявили обоим подозрение в совершении преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению других имущественных преступлений.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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