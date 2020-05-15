Подробности о новых пациентах с коронавирусом на Сумщине Коронавирус обнаружили у двух женщин и 11-летнего ребенка на Сумщине.

Об этом сегодня, 2 июня, сообщил врач-эпидемиолог Сумского лабораторного центра Юрий Зеленый.

Одна женщина находится в Сумах, вторая женщина и ребенок - в Белопольском районе.

Женщина, которая заболела в Сумах, по словам эпидемиолога, является сотрудницей одного из медицинских учреждений Сум.

«По Белопольскому району у нас два случая из одной семьи, они были в контакте с предыдущим случаем», - сказал Юрий Зеленый.

В Сумах на 2 июня уже двое медработников с коронавирусом. 1 июня также подтвердили диагноз у 72-летнего врача Центра участников боевых действий. Мужчина находится на стационарном лечении в Центре инфекционных болезней им. З.Красовицкого, пишет UA:СУМИ.