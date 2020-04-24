На Сумщине на ремонте дома культуры украли почти полмиллиона гривен На Сумщине будут судить чиновницу сельсовета, ненадлежащее исполнение обязанностей которой привело к произвольному расходованию полмиллиона гривен.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования сельского совета, служебная халатность которого привела к произвольному расходованию полмиллиона гривен бюджетных средств (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2019 года между отделом образования сельского совета и физическим лицом-предпринимателем был заключен договор на реконструкцию дома культуры в одном из сел Краснопольского района. В конце 2019 года, достоверно зная, что работы по договору не выполнены в полном объеме, предприниматель внес ложные сведения в официальные документы. Составленные акты выполненных работ без проверки объекта также подписали заказчик и технический надзор. Поэтому на счет предпринимателя перечислено 987 тыс. грн. Однако согласно заключению судебно-строительных экспертиз завышение стоимости работ составляет 453 тыс. Грн.

Досудебное следствие проведено следственным управлением ГУНП в Сумской области по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры. Действиям физического лица-предпринимателя и инженера по техническому надзору также дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.