Губернатор Сумщины продолжает перетаскивать харьковских чиновников в ОГА Сегодня, 2 июня, декларацию кандидата на должность директора Департамента здравоохранения Сумской ОГА подала Наталья Куфтерина.

Чиновница, судя по декларации, зарегистрирована и проживает в Харькове, хотя с 19 марта она является советником главы Сумской ОГА романа Грищенко и участвовала в брифингах.

Наталья Куфтерина с октября 2018 гола владеет квартирой в Харькове площадью 68,5 кв.м. и стоимостью 1,12 млн гривен.

Чиновница владеет автомобилем BMW 320i 2006 года выпуска стоимостью 76 тыс. гривен и пользуется приобретенным в прошлом году LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2012 года выпуска, стоимость которого она не указала. Последний автомобиль принадлежит Куфтерину Сергею Петровичу.

За прошлый год Наталья Куфтерина заработала почти 263 тыс. гривен в должности заместителя директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА и 26,8 тыс. зарплаты по совместительству в Харьковском национальном медицинском университете.

Что касается денежных активов, Наталья Куфтерина задекларировала 30 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 50 тыс. гривен наличных, а также 152 тыс. гривен на банковских счетах, пишет sumy.today.