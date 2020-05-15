Сумську молодь запрошують на «Байд-тур» Якщо хочеш активно вийти з карантинної сплячки та не боїшся намочити ніжки – Центр дозвілля молоді запрошує тебе на "Байд - тур" річкою Сейм.

На тебе чекають 4 крутезних та позитивних дні відпочинку - з 29 червня до 2 липня 2020 року.

Тому, якщо:

- тобі від 18 до 35 років

- ти проживаєш у місті Суми ("ПРОПИСКА" - м. Суми)

- або офіційно працюєш у м. Суми

- або студент одного з навчальних закладів м. Суми

Ми чекаємо саме на тебе!

Участь безкоштовна. Фінансування за рахунок міського бюджету.

Організатори забезпечують всім необхідним туристичним спорядженням (байдарки, намети, каремати, спальні мішки та ін.) та забезпечують транспорт і харчування.

Всі деталі та реєстрація за посиланням: https://forms.gle/UtT1pRgScEJnTXUh6.

Виникли питання - подзвони нам

Данило 0504078154,

Ірина 0663581952

Дедлайн заповнення анкети 17.06.