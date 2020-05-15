Сумську молодь запрошують на «Байд-тур»

На тебе чекають 4 крутезних та позитивних дні відпочинку - з 29 червня до 2 липня 2020 року.
Тому, якщо:
- тобі від 18 до 35 років
- ти проживаєш у місті Суми ("ПРОПИСКА" - м. Суми)
- або офіційно працюєш у м. Суми
- або студент одного з навчальних закладів м. Суми
Ми чекаємо саме на тебе!
Участь безкоштовна. Фінансування за рахунок міського бюджету.
Організатори забезпечують всім необхідним туристичним спорядженням (байдарки, намети, каремати, спальні мішки та ін.) та забезпечують транспорт і харчування.
Всі деталі та реєстрація за посиланням: https://forms.gle/UtT1pRgScEJnTXUh6.
Виникли питання - подзвони нам
Данило 0504078154,
Ірина 0663581952
Дедлайн заповнення анкети 17.06.
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Вона малює нитками, створює дивовижні роботи із цікавими сюжетами....
Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж....