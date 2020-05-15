Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33235

Сумську молодь запрошують на «Байд-тур»

Якщо хочеш активно вийти з карантинної сплячки та не боїшся намочити ніжки – Центр дозвілля молоді запрошує тебе на "Байд - тур" річкою Сейм.

На тебе чекають 4 крутезних та позитивних дні відпочинку - з 29 червня до 2 липня 2020 року.

Тому, якщо:

- тобі від 18 до 35 років

- ти проживаєш у місті Суми ("ПРОПИСКА" - м. Суми)

- або офіційно працюєш у м. Суми

- або студент одного з навчальних закладів м. Суми

Ми чекаємо саме на тебе!

Участь безкоштовна. Фінансування за рахунок міського бюджету.

Організатори забезпечують всім необхідним туристичним спорядженням (байдарки, намети, каремати, спальні мішки та ін.) та забезпечують транспорт і харчування.

Всі деталі та реєстрація за посиланням:  https://forms.gle/UtT1pRgScEJnTXUh6.

Виникли питання - подзвони нам

Данило 0504078154,

Ірина 0663581952

Дедлайн заповнення анкети 17.06.

Досуг Анонс Байдарки ЦДМ

По тематике

У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»
Сегодня 08:03

У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»

15-18 червня у Сумах в готелі «Reikartz Суми» пройде друга Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»....

У Сумах покажуть мереживний світ
Вчера 09:02

У Сумах покажуть мереживний світ

Вона малює нитками, створює дивовижні роботи із цікавими сюжетами....

Сьогодні у Сумській міській галереї – дитяча виставка
Вчера 08:05

Сьогодні у Сумській міській галереї – дитяча виставка

Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж....

Сумчанам покажуть мереживний світ
30.05.2020 12:36

Сумчанам покажуть мереживний світ

Вона малює нитками, створює дивовижні роботи із цікавими сюжетами....

У Сумській міській галереї покажуть дитячу виставку
30.05.2020 12:07

У Сумській міській галереї покажуть дитячу виставку

Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж....

Новости

На Сумщине новый случай коронавируса
Сегодня 09:04
Новые случаи коронавируса в Сумах и Белополье
Вчера 09:36
Областные депутаты против выделения средств на разработку плана управления отходами
Сегодня 09:32
Сумские дефлимпийцы получат президентскую стипендию
Сегодня 09:07
Климатические итоги мая на Сумщине: циклоны, холод и осадки
Сегодня 08:52
Сумську молодь запрошують на «Байд-тур»
Сегодня 08:33
У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»
Сегодня 08:03
Президент присвоил почетное звание врачу с Сумщины
Вчера 22:30
Сумщина займає четверте місце в Україні у рейтингу «Євромапа здоров’я»
Вчера 22:26
На Сумщине родители требовали возобновить работу садика, перекрыв дорогу (видео)
Вчера 22:16
В Сумах остановили 120 лифтов, срок эксплуатации которых истек (видео)
Вчера 21:29
Сельскую школу на Сумщине закрыли из-за нарушений пожарной безопасности (видео)
Вчера 21:21
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
01.06.2020 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
31.05.2020 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.