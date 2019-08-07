Сумские дефлимпийцы получат президентскую стипендию Опубликовано распоряжение «О назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров».

В этом списке есть и представители Сумщины. Помощь назначена: Дмитрию Мажаеву - трехкратному чемпиону ХІХ зимних Дефлимпийских игр (для неслышащих спортсменов) 2019 по лыжным гонкам в размере 15 000 грн; Сергею Харченко - тренеру Дмитрия и бронзовому призеру зимних Дефлимпийских игр по лыжным гонкам Руслану Денисенко в размере 10 000 грн.