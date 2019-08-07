Сумские дефлимпийцы получат президентскую стипендию

В этом списке есть и представители Сумщины. Помощь назначена: Дмитрию Мажаеву - трехкратному чемпиону ХІХ зимних Дефлимпийских игр (для неслышащих спортсменов) 2019 по лыжным гонкам в размере 15 000 грн; Сергею Харченко - тренеру Дмитрия и бронзовому призеру зимних Дефлимпийских игр по лыжным гонкам Руслану Денисенко в размере 10 000 грн.
Государственная стипендия назначена народной артистке Украины, артистке драмы Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина Евгении...
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №952 / 2019 «О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины в...
В Италии продолжаются XIX зимние Дефлимпийские Игры....
В Италии стартовали ХIХ зимние Дефлимпийские игры....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №581/2019 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским...