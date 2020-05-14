Глава Сумской ОГА прокомментировал обвинения депутатов облсовета Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко 2 июня прокомментировал обвинения от начальника управления имуществом облсовета Дмитрия Нагорного в предложениях внести изменения в документы коммунальных учреждений.

Как сказал г-н Грищенко, есть сомнения в том, что это было.

«Я сомневаюсь, что такое было. Я наказываю за такие вещи очень сильно. У нас советников некоторых уже нет, за меньшие проступки. Все просто: это - работа. Кто не справляется, должен уйти. Никаких моментов узурпации власти с моей стороны нет и быть не может. По закону так не получится», - сказал глава ОГА.

Неделей ранее депутаты Сумского областного совета на пресс-конференции выступили против того, чтобы передавать часть своих полномочий государственной администрации, в частности относительно процедуры назначения руководителей коммунальных учреждений.

Также Роман Грищенко объяснил, почему были уволены заместитель главы Сумской ОГА Иван Боршош, начальник управления здравоохранения Дмитрий Кравцов и директор департамента экономического развития и торговли Александр Ситак.

«Просил Кравцова 2 недели отработать после того, как он написал заявление. Не все могут выдержать такую нагрузку при той зарплате, которая есть. С Боршошем все очень просто. Был назначен заместитель, на которого я мог положить обязанности не по направлениям, быть руководителем по ликвидации последствий пандемии мог стать только мой штатный заместитель. Вот, когда появился заместитель, на которого я мог возложить эти обязанности, - и тогда я удовлетворил его заявление об увольнении. Все. Ситак - это его собственное решение было» , - пояснил глава ОГА.

По словам Романа Грищенко, на 2 июня он имеет одного официального заместителя. Это Сергей Банников. Еще одну претендентку - Татьяна Мироненко, Кабмин уже согласовал. Поэтому, она ждет назначения. Кроме них, глава Сумской ОГА планирует себе набрать еще двух замов - один будет заниматься финансами, второй – ЖКХ, пишет UA:СУМИ.