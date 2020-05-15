На Косовщинском водохранилище поймали браконьеров Сегодня, 2 июня, государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Косовщинском водохранилище возле с. Косовщина Сумского района.

Около 8:00 трое жителей г. Сумы добывали рыбу запрещенным орудием - «кимлей». Таким образом им удалось выловить около 28 кг рыбы: карась серебристый - 213 шт. Сумма ущерба составила 3621 грн.

В отношении них составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъяты на склад Сумского рыбоохранного патруля.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.

Напоминаем, продолжается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов на водохранилищах - до 9 июня 2020 года, на прудах, озерах и других придаточных водоемах - до 30 июня 2020 включительно.