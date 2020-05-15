Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» продовжено до 30 вересня Радою Всеукраїнського благодійного фонду вирішено продовжити акцію до 30 вересня задля її успішного проведення та результатів, що дадуть змогу купити нове обладнання в дитячі лікарні, зокрема для реанімаційних відділень

1 квітня стартувала 15 Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень було прийнято рішення відмовитись від масових заходів та проводити акцію в режимі онлайн.

Довідково. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» проводить акції з 2006 року. Метою акцій є збір коштів, на які закуповується медичне обладнання та безкоштовно передається для користування у дитячі лікарні України. За 14 років діяльності було закуплено медичне устаткування на сумму близько 48 млн гривень. В обласні та міські дитячі лікарні передали, зокрема, медичне обладнання для діагностики слуху у новонароджених і дітей старшого віку, слухові апарати, офтальмологічне обладнання, обладнання для неонатальних відділень, інсулінові помпи, системи моніторингу цукру в крові, обладнання для реанімаційних відділень, кардіологічне обладнання.