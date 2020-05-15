Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» продовжено до 30 вересня

1 квітня стартувала 15 Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень було прийнято рішення відмовитись від масових заходів та проводити акцію в режимі онлайн.
Довідково. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» проводить акції з 2006 року. Метою акцій є збір коштів, на які закуповується медичне обладнання та безкоштовно передається для користування у дитячі лікарні України. За 14 років діяльності було закуплено медичне устаткування на сумму близько 48 млн гривень. В обласні та міські дитячі лікарні передали, зокрема, медичне обладнання для діагностики слуху у новонароджених і дітей старшого віку, слухові апарати, офтальмологічне обладнання, обладнання для неонатальних відділень, інсулінові помпи, системи моніторингу цукру в крові, обладнання для реанімаційних відділень, кардіологічне обладнання.