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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29765

В Сумах предприятие оштрафовали на 800 тысяч за нелегальных работников

Суд подтвердил правомерность штрафа в 781 830 грн за использование неоформленного труда.

По результатам инспекционного посещения, осуществленного в 2018 году, за допуск к работе семи работников без оформления с ними трудового договора ООО «МАЙЯ-2017» было оштрафовано Управлением Гоструда в Сумской области на 781 830 грн. Сейчас Второй апелляционный административный суд признал постановление о наложении штрафа правомерным.

Одним из основных видов деятельности указанного предприятия является изготовление изделий из меха. Инспекционного посещения ООО «МАЙЯ-2017» был проведен Управлением Гоструда в Сумской области в 2018 году. По результатам мероприятия государственного контроля инспекторами труда установлено, что отношения, которые сложились между работодателем и его семи работниками, которые работали на условиях гражданско-правового договора, на самом деле имели трудовой характер. В частности, указанные лица подчинялись внутреннему трудовому распорядку, ведь работали в определенное время, работодателем осуществлялся контроль за процессом работы, а выполняемая ими работа вполне соответствовала основному виду деятельности предприятия. Учитывая указанное, предприятие должно было заключить с этими работниками трудовой договор, а не гражданско-правовой.

Таким образом, ответственное должностное лицо Управления Гоструда в Сумской области вынесло постановление о наложении на ООО «МАЙЯ-2017» штрафной санкции за использование неоформленного труда семи работников. На момент совершения нарушения сумма штрафа за одного неоформленного работника составила 111 690 грн.

Не согласившись с решением Гоструда, субъект хозяйствования обратился в суд с целью отмены постановления. Недавно Второй апелляционный административный суд признал постановление Управления Гоструда о наложении штрафа правомерным, предприятию отказано в удовлетворении исковых требований, сообщает сайт ведомства.

Право Нелегальные работники Управление гоструда в Сумской области Штраф

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