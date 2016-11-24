У Харкові вийшла книга про митця з Сумщини Сьогодні, 2 червня, вийшло видання, що готувалося 7 років — другий том Хрестоматії «Василь Григорович Кричевський».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав видавець Олександр Савчук.

«Марафон закінчено. Сподіваюся, двотомник у майже 1000 сторінок, допоможе науковцям більш глибоко дослідити спадщину велетня українського мистецтва — Василя Кричевського. Другий том охоплює життя В.К. на еміграції (1943-1952 рр.). Завдяки архіву УВАН у Нью-Йорку маємо репринт "Хронології Василя Кричевського" авторства Вадима Павловського; неймовірне листування Євгенії Кричевської із сином; спогади доньки, Галини Василівни, про батька і перипетії повоєнного життя у Європі та Венесуелі... Нові, невідомі художні твори та орнаментальні композиції побачили світ у цьому виданні. Вашій увазі 15-й випуск у серії "Слобожанський світ"!», - написав він.

Довідка

Василь Григорович Кричевський (31 грудня 1872 (12 січня 1873), с. Ворожба, Лебединський повіт, Харківська губернія, Російська імперія — 15 листопада, 1952, Каракас, Венесуела) — український маляр, архітектор, графік.

Був патріархом великої родини Кричевських, яка дала українському мистецтву ряд видатних особистостей. Батько художників Василя та Миколи, митців, які здобули собі розголос особливо за свої праці аквареллю. Дід мисткині Катерини Василівни Кричевської-Росандич. Брат Федора Кричевського — видатного митця і педагога.

Побіч малярства, у якому Василь Кричевський був типовим представником ліричного «українського імпресіонізму», графіки, де він пов'язував сучасність із здобутками книжкових прикрас 17-18 століть, виконавши в цьому дусі, між іншими цінними працями, проект прийнятого Центральною Радою українського державного герба, його вважають творцем нового українського стилю в архітектурі.