В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

На месте происшествия стражи порядка установили, что водитель транспортного средства Ford Focus, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Nissan Juke. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Общаясь с участниками ДТП, инспекторы обнаружили у 49-летнего водителя автомобиля Ford Focus признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат - 2,18 промилле, который превышает допустимую норму почти 11 раз.
На водителя патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Нарушителя отстранили от управления.
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