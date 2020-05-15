В Сумах пьяный водитель устроил ДТП Ночью инспекторы патрульной полиции обнаружили ДТП с участием двух автомобилей на улице Леваневского.

На месте происшествия стражи порядка установили, что водитель транспортного средства Ford Focus, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль Nissan Juke. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Общаясь с участниками ДТП, инспекторы обнаружили у 49-летнего водителя автомобиля Ford Focus признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат - 2,18 промилле, который превышает допустимую норму почти 11 раз.

На водителя патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Нарушителя отстранили от управления.