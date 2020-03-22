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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:12137

Сумские патрульные вернули женщине сумку, которую она забыла в троллейбусе (видео)

Патрулируя улицу Металлургов, на остановке общественного транспорта инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели женщину, которая размахивала руками и просила полицейских остановиться.

Во время разговора она сообщила стражам порядка, что случайно оставила свою сумку в троллейбусе. А заметила это только когда вышла на остановке общественного транспорта. Женщина была очень взволнована, ведь в сумке были и телефон, и документы, и кошелек.

Не теряя ни минуты, патрульные догнали транспортное средство. Счастью женщины не было предела, ведь ее забытая  сумка лежала на месте. Она поблагодарила своих спасителей и вынесла важный урок на будущее.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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