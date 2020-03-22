Сумские патрульные вернули женщине сумку, которую она забыла в троллейбусе (видео) Патрулируя улицу Металлургов, на остановке общественного транспорта инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели женщину, которая размахивала руками и просила полицейских остановиться.

Во время разговора она сообщила стражам порядка, что случайно оставила свою сумку в троллейбусе. А заметила это только когда вышла на остановке общественного транспорта. Женщина была очень взволнована, ведь в сумке были и телефон, и документы, и кошелек.

Не теряя ни минуты, патрульные догнали транспортное средство. Счастью женщины не было предела, ведь ее забытая сумка лежала на месте. Она поблагодарила своих спасителей и вынесла важный урок на будущее.