Сельскую школу на Сумщине закрыли из-за нарушений пожарной безопасности (видео) Общеобразовательную школу в селе Подставки Липоводолинского района решением суда закрыли и опечатали из-за нарушения пожарной безопасности.

В сельском совете ищут инвесторов, чтобы устранить недостатки и сохранить заведение. Стоимость работ оценивается в 2 миллиона гривен, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Село Подставки входит в состав Сынивского сельсовета. Сельский голова Андрей Воробьев рассказывает - таких денег сельсовет не имеет, поэтому ищут инвесторов.

«Если сейчас на государственном уровне будет принят закон о том, что наполняемость школы меньше 50 детей - государственной субвенции не будет, наш сельский бюджет не вытянет. Эти все проблемы - они были и в 19-м, и в 18-м, и в 17-м году», - говорит А.Воробьев.

После проверок в феврале 2020 года суд постановил закрыть заведение. 25 мая вход опломбировали. В ГСЧС убеждены - в школе существовала угроза для жизни и здоровья людей, которые в ней работают и учатся.

«Отсутствие средств пожаротушения, несоответствие путей эвакуации, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, отсутствие технических средств, направленных на выявление пожара, оповещения о пожаре и системы управления эвакуацией», - перечисляет нарушения начальник сектора управления ГСЧС в Сумской Артем Николаенко.

Работают в заведении 7 педагогов. В сентябре в школу должны пойти 32 ребенка, из них пять первоклассников.

С марта этого года у школы новый учредитель – Сынивская громада. Ранее ею занимался и финансировал район.

«На момент издания предписания уже принимались бюджеты громад. Громады принимают имущество, берут обязательства, давайте будем до конца честными: забрали деньги, забрали полномочия - берите и ответственность», - убежден глава Липоводолинской райгосадминистрации Иван Яременко.

Учеников и учителей предлагают перевести в соседнюю Сынивку, что за 3,5 километра, рассказала начальница районного отдела образования Любовь Дмитрушко.

«Фактическая сумма средств, которая выделялась - почти 2 млн грн. Стоимость обучения одного ученика - 58 тыс 591 грн», - говорит Дмитрушко. Она считает, что следует рассматривать вариант перевода и коллектива, и детей в большую школу.

С ней не соглашается Наталья Тарасенко, мама одного из учеников Подставской школы. Она считает, что детям лучше остаться в том учреждении, которое ближе к дому.

«По закону начальная школа должна оставаться ближе к месту проживания - это наша Подставская школа. Поэтому этот момент не устраивает. У меня старший сын в 6 классе учится, а младший должен идти в первый, но, так как не набралось детей, нам предложили идти в Сынивскую школу», - говорит Наталья.

Семья решила оставить сына в детском саду еще на год, пока ситуация разрешится. Женщина также убеждена, что с подвозом школьников в школу соседнего села могут быть проблемы, и опасается, что в случае отсутствия транспорта, детям придется добираться в школу самостоятельно.