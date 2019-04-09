В Сумах остановили 120 лифтов, срок эксплуатации которых истек (видео) В конце мая в Сумах остановили 120 лифтов. Все потому, что вышел срок эксплуатации - 25 лет.

Чтобы их запустить снова, необходимо сделать капитальный ремонт, модернизацию или замену подъемников, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Жительница дома 24Б по улице Прокофьева Александра Каримова рассказывает, что три года назад лифт у них ремонтировали.

«Перед выборами сделали хорошо, и по настоящее время он работал прекрасно. Зачем остановили лифт, вообще не понятно. Да еще и в это время, когда на дачу надо ехать», - удивляется она.

«Я по неделе не выхожу на улицу, я только из больницы, по кардиологии. Мне очень опасно, и очень трудно», - говорит другая жительница этого дома Анна Лебошко.

На первом этаже этого подъезда есть объявление от организации, обслуживающей дом – КП «Сумытеплоэнергоцентраль». В нем говорится: чтобы лифт заработал, необходимо провести экспертное обследование и капитальный ремонт.

Для этого жители могут собрать деньги и отремонтировать лифт самостоятельно, или же принять участие городской программе софинансирования 90 на 10, где 10% от общей стоимости - платят жители, остальные - городской бюджет.

В 2020 году, по словам директора департамента инфраструктуры Александра Журбы, в бюджете имеют на эту программу 8 млн гривен.

«Это были средства, которые предусматривались на модернизацию лифтов, то есть максимальная замена оборудования. И не только модернизация, была заявки и на полную замену. Большинство заявок сначала поступила от ОСМД, списки были обработаны, и этих средств также не хватает. На сегодняшний день потребность в ремонте лифтов на 42 млн», - говорит г-н Журба. Таким образом, это в пять раз больше, чем предусмотрели в бюджете города.

По его словам, всего в Сумах работает немного больше 1,5 тысячи лифтов. На конец марта заявки на капитальный ремонт, замену или модернизацию в департамент подали 27 домов, в которых должны отремонтировать 57 лифтов.

Лифт - это часть общего имущества в многоквартирном доме, это имущество принадлежит всем собственникам квартир, говорит юрист Мария Осипчук. По ее словам, орган местного самоуправления, городские власти, может помочь, но они не должна быть двигателем этого процесса.

«Многоквартирный дом - это, фактически, частная собственность всех совладельцев этого дома, и они должны объединиться между собой и дальше решить, что они хотят делать с домом - создать ОСМД или выбрать управляющего, и сразу для себя утвердить дополнительные взносы для того, чтобы собрать деньги для капитального ремонта», - объясняет юрист.

Комментария директора коммунального предприятия «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгения Скоробагатского по поводу остановки лифтов пока нет. Журналистам в приемной сказали - руководитель на больничном.