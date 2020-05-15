На Сумщине родители требовали возобновить работу садика, перекрыв дорогу (видео) В Бурыни родители перекрыли дорогу, добиваясь возобновления работы садика.

Заведение, которое они годами ремонтировали и поддерживали в рабочем состоянии, решили внезапно закрыть перед самым выходом из карантина. Почему и есть ли шансы вернуть детям заведение - в сюжете ТСН.