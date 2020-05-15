Сумщина займає четверте місце в Україні у рейтингу «Євромапа здоров’я» «Євромапа здоров’я» – це рейтинг областей України за головними показниками в сфері охорони здоров’я. У дослідженні також наводяться дані щодо допомоги західних партнерів у цьому напрямку та порівняння стану здоров’я в Україні та ЄС.

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У рамках цього дослідження були проаналізовані 23 індикатори в сфері охорони здоров’я. Частково вони базуються на методології дослідження «Профілі стану здоров’я в країнах ЄС», підготовленого Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейською обсерваторією з систем і політики охорони здоров’я у співпраці з Європейською Комісією. Серед категорій оцінки: стан здоров’я в країні; детермінанти здоров’я, пов’язані з поведінковими факторами ризику; організація системи охорони здоров’я; ефективність, доступність та стійкість системи охорони здоров’я.

Лідерами рейтингу стали Тернопільська, Івано-Франківська та Кіровоградська області. Сумщина за цими показниками на четвертому місці. Найменше балів набрали Одеська, Луганська та Донецька області.

Ця публікація підготовлена Центром «Нова Європа» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст публікації є винятковою відповідальністю Центру «Нова Європа» та його партнерiв i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За матеріалами Євроінтеграційного порталу: https://eu-ua.org/analityka/prezentovano-reytyng-oblastey-yevromapa-zdorovya