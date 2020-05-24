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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54277

В Конотопе строят дом для военнослужащих

В Конотопе начато строительство 4-этажного дома на 24 квартиры для военнослужащих и членов их семей.

- Мы сделали равномерное распределение площади и это будет по 8 квартир различного метража - трех-, двух- и однокомнатных. В каждой из них мы положим ламинат, установим бойлеры, смесители, унитазы и прочее необходимое оборудование. Сдать дом в эксплуатацию планируем в этом году ко Дню Вооруженных Сил Украины. Это жилье будет служебным, - рассказал главный инженер одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Сергей Мануйленко.

В этом Конотопе военные строители возводят жилье уже не впервые. В частности, в предыдущие годы были сданы в эксплуатацию 48-ми и 24-квартирные новостройки и 60-квартирный дом переоборудован из казармы, сообщает АрмияInform.

- Руководят работой всех бригад на строительстве наши высококвалифицированные инженеры. Также у нас есть дорожно-строительная рота, где есть специалисты разного профиля - бетонщики, каменщики, штукатуры, маляры, высотники и другие специалисты, которые и выполняют соответствующие работы, - отметил Сергей Мануйленко.

Позаботились застройщики и об удобстве и комфорте жильцов дома. Планируется, в частности, построить автомобильную стоянку, детскую и спортивную площадки и т.п.

Общество
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