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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52281

Климатические итоги мая на Сумщине: циклоны, холод и осадки

В большинстве дней мая на Сумщине преобладала неустойчивая, дождливая, прохладная погода, обусловленная активной циклонической деятельностью.

В отдельные дни средняя суточная температура воздуха была ниже нормы на 6-9 °С и была более характерна для середины апреля.

Средняя месячная температура воздуха составила 11-13 °С, что на 2-2,5 °С ниже нормы.

Максимальная температура воздуха в начале мая повышалась до 24-26 °С.

Минимальная температура воздуха в начале третьей декады снижалась до 0-4 °С тепла, на востоке и юге области до 0-1 °С мороза.

Количество осадков за месяц составило 75-120 мм, или 150-240% месячной нормы. На метеостанции Конотоп выпало 188 мм или более четырех месячных норм, впервые за весь период метеорологических наблюдений, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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