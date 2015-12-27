Климатические итоги мая на Сумщине: циклоны, холод и осадки

В отдельные дни средняя суточная температура воздуха была ниже нормы на 6-9 °С и была более характерна для середины апреля.
Средняя месячная температура воздуха составила 11-13 °С, что на 2-2,5 °С ниже нормы.
Максимальная температура воздуха в начале мая повышалась до 24-26 °С.
Минимальная температура воздуха в начале третьей декады снижалась до 0-4 °С тепла, на востоке и юге области до 0-1 °С мороза.
Количество осадков за месяц составило 75-120 мм, или 150-240% месячной нормы. На метеостанции Конотоп выпало 188 мм или более четырех месячных норм, впервые за весь период метеорологических наблюдений, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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