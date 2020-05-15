На Сумщине новый случай коронавируса

Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
Всего по Украине заболело 24823 человека (+483 за сутки), умерло 735 (+8), выздоровели 10440 (+362), болеют 13648 (+113).
Коронавирус обнаружили у двух женщин и 11-летнего ребенка на Сумщине....
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Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 2 июня в Украине подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078...
По состоянию на 2 июня в Сумской области 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 2 июня в Сумской области подтверждено уже 173 случая заболевания COVID-19....