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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32152

Областные депутаты против выделения средств на разработку плана управления отходами

Депутатская комиссия Сумского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не поддержала выделение средств на разработку регионального плана управления отходами до 2030 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала замдиректора департамента защиты окружающей среды и энергетики Сумской ОГА.

«Это уже второй раз. Первый раз «играли в футбол» год назад. Наша область не сможет строить новые полигоны, мусоросортировочные комплексы, объекты по переработке отходов. Депутаты сказали «нет» цивилизованным способам обращения с отходами в области», - написала она.

«Развитие инфраструктуры обращения с отходами является дорогостоящим и за собственные средства как области, так и громад фактически неподъемное. Наличие программы даст возможность привлекать государственные средства, иностранные инвестиции. И Минрегион и Минприроды (использую привычное название) в прошлом году, когда начался старт этой работы, анонсировали, что первые области, которые будут иметь этот документ, будут иметь бОльшие преимущества в финансировании предусмотренных программой мероприятий. Этот документ должен дать сценарии решения проблемы (конкретные мероприятия) в системе, а не точечные, ситуативные, а с учетом особенностей региона: экономических, логистических, наличия или отсутствия любой инфраструктуры по переработке отходов и т.д. Эта программа должна детализировать, где и какие должны быть полигоны, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, их стоимость, и сколько мусоровозов и даже посчитать в связи с этим тарифы. И это коротко и преимущественно только о сфере бытовых отходов, а есть еще производственные, медицинские, сельскохозяйственные и т.д. Чиновники администрации не могут без привлечения науки разработать этот документ, чтобы он был действенным. Хотя должны быть включены в процесс обязательно. Это совместная работа. В соответствии с требованиями программа должна быть согласована в Минрегионе и в Минприроды, как документ государственного планирования, пройти процедуру СЕО и быть утвержденным на сессии областного совета. По стоимости этих работ, то мониторинг цен на такие работы, был проведен нами по другим областям, свидетельствует, что такой документ заказали 13 областей и цены от 500 тыс. грн до 5,4 млн грн, преимущественно 1-1,5 млн. Мы просили 1,1 млн, но должна быть тендерная процедура и возможно бы цена была существенно меньше, как, например, произошло в Черкассах (объявлялся тендер на 1,3 млн, в результате победитель предложил 630 тыс. грн», - объяснила она.

Общество Департамент защиты окружающей среды и энергетики Ирина Кашпур Мусор Отходы Управление отходами

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