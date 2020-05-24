Ситуация с коронавирусом в Украине на 3 июня Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 3 июня в Украине подтверждено 24823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая. Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА.

Всего заболели 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)

- Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)

- Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)

- Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)

- Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)

- г. Киев - 3133 (756 выздоровели)

- Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)

- Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)

- Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)

- Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

- Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)

- Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1873 (993 выздоровели)

- Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)

- Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)

- Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)

- Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).